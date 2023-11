da redação

Após Jairo Mariano entregar o cargo de Secretário da Governadoria nesta segunda-feira, 6, ao governador Wanderlei Barbosa. o seu cargo será ocupado pelo atual chefe de gabinete do governador, Marcos Camilo.

“Informamos que o Chefe de gabinete do Governador, Marcos Camilo, assume a Secretaria Executiva da Governadoria do Estado do Tocantins de forma interina e cumulativa partir desta terça-feira, 07, após a exoneração, a pedido, de Jairo Mariano”, informou a Secretaria de Comunicação.