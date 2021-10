Por Wesley Silas

O ex-governador, Marcelo Miranda, que teve em 2018, o seu mandato como governador do estado do Tocantins cassado, cargo este que ocupava pela terceira vez e teve a primeira cassação do cargo de governador, em 2009, agora busca disputar as eleições de 2022.

Para isso ele tem trabalhado em silêncio em busca de apoio em todo estado.

“O governador Marcelo Miranda estará dormindo no Peixe e vai ter uma reunião lá. Se vocês marcarem a presença lá será uma boa para ouví-lo e ele está fazendo isso em todas as regiões. Ele falou que estará lá de quarta para quinta-feira onde ele irá dormir lá e o prefeito Cesinha o apoia e a dona Dulce” disse o ex-superintendente de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Tocantins), Nelito Cavalcante, no governo de Marcelo Miranda em convite a um grupo de WhatsApp.