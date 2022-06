O ex-governador Marcelo Miranda (MDB) afirmou que vai disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições deste ano e desistiu de ser pré-candidato a senador. Marcelo declarou que apoiará a pré-candidatura ao Senado da deputada federal Dorinha Seabra (UB).

da redação

O ex-governador afirmou à Coluna do CT que o MDB, do qual é presidente regional, vai apoiar o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (PL) para governador. Marcelo descartou qualquer possibilidade de a deputada federal Dulce Miranda ser vice de Dimas, como chegou-se a especular. Ela vai à reeleição na Câmara, em busca de seu terceiro mandato.

O acordo de PL com MDB, UB e Podemos foi fechado nessa terça-feira, 14, em Brasília, numa reunião com os presidentes dos partidos — Gomes, do MDB; deputado federal Tiago Dimas, do Podemos; senador Eduardo Gomes, do PL; e Dorinha, do UB.