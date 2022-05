Evento do Partido Verde (PV) realizado no sábado, 30, foi marcado pelo retorno de Marcelo Lelis à presidência do diretório regional, que ficou por três anos a cargo da deputada estadual Claudia Lelis (PV).

da redação

Ao reassumir o comando, o dirigente falou da intenção de estruturar a sigla em todo o Estado. “Estou pronto para montar uma executiva em todos os municípios e desejo discutir política em cada um, com cada cidadão que esteja alinhado com os nossos ideais e propostas. Precisamos formar novos líderes, porque esta presidência será focada nas pessoas, em quem deseja a renovação partidária, com foco sempre no desenvolvimento do Tocantins”, afirmou.