por Redação

Com o slogan “Acorda Sudeste”, o parlamentar que está em seu segundo mandato na Câmara de Dianópolis, lançou um vídeo de 1 minuto, evidenciando a necessidade da representação legítima da região Sudeste que, não conta com representantes da região na Assembleia Legislativa do Estado.

Natural de Bom Jesus/Piauí, filho de Virgínia Miranda e Turenne Marques, Weberly Marques, chegou para Dianópolis em 2005, onde trabalhou como agente penitenciário, logo em seguida criando em parceria com amigos, o famoso bloco de Carnaval de Dianópolis “Zorra”, marca que levou para o seu nome, tornando-se conhecido em todo o estado por “Manin do Zorra”.

Além de promover o tradicional bloco do DianoFolia, gerar empregos e fortalecer a economia da região, a marca Zorra, conquistou espaço e se consolidou como promotora de grandes eventos, o que levou o empresário para a política, sendo eleito em 2016 e reeleito em 2020.

Atualmente é o presidente da Câmara de Dianópolis, onde já acumula mais de R$ 10 milhões em emendas para o município com apoio do Senador Eduardo Gomes e Deputado Federal, Vicentinho Júnior.

Na Câmara Municipal de Dianópolis, se destaca como um parlamentar atuante e defensor dos interesses da população. Em seus quase 6 anos como vereador, já apresentou vários projetos relevantes para a população, dentre eles o projeto Primeiro Emprego para jovens e a Escola Legislativa.



“Hoje iniciamos uma caminhada que já vem sendo pautada pelo desejo de servir e representar o povo. Como vereador, vejo a necessidade de cada cidadão. Conheço de perto a dor da população de Dianópolis que reflete a dor da região Sudeste. Apesar de sermos uma região rica, somos esquecidos quando o assunto é representatividade junto à classe política estadual. De quatro em quatro anos, vemos os candidatos chegarem aqui, garimpar seus votos com a promessa de cuidar do povo. Quando a eleição passa, nos tornamos órfãos novamente com o descaso e o abandono. Chegou a hora de lutarmos por representação legítima e eleger quem é da região, quem tem serviço prestado na região, quem conhece a realidade do Sudeste. Precisamos unir forças para termos essa representação. E hoje, lanço meu nome como pré-candidato a deputado estadual. Quero trabalhar em parceria com cada vereador desta região, de todos os municípios do Sudeste e juntos, trazermos os benefícios que a nossa população tanto precisa. Chegou a hora de sermos protagonistas desta história. Chega de vivermos como objeto de troca de votos. O Sudeste do Tocantins é grande. O Sudeste precisa ser valorizado! Vamos juntos, trabalhar por essa região. Acorda Sudeste!”, finalizou o pré-candidato.