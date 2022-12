Por Redação

Além de Manin do Zorra, foram eleitos, o vice-presidente Paulo da Mega, para 1º vice-secretário; Bira, 2° secretário André Cavalari e Gena Ferreira (membro).

Reeleito, Manin declarou.

“Agradecer a Deus, por mais uma oportunidade e dizer que, assim como no biênio 2021/2022, buscaremos trazer sempre o consenso e o bom senso, trabalhando por uma Câmara justa e limpa, respeitando cada um dos vereadores, seguindo pautados no compromisso para o qual fomos eleitos”, agradeceu o presidente reeleito, Manin do Zorra.