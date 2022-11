Por Wesley Silas

A manifestação aconteceu de forma isolada, mas chamou a atenção pela gravidade da fala do goiano Andrade que além de defender o retorno da interdição da BR-153 em protesto contra o resultado da eleição presidencial nas rodovias federais do Tocantins, ele foi além de defendeu a separação geográfica do País.

“Nós estamos pedindo a divisão do nosso país. O país nordestino para lá e norte, Centro-Oeste, sul e Sudeste. Este é o país que tem que dividir”, disse. Em seguida completou: “Nós estamos entrando para pedir a divisão. É necessário fazer isso”.

Nesta mesma linha no ano de 2006 um grupo separatista gaúcho chegou a liderar o Grupo O Sul é Meu País” em defesa da divisão os três estados do Sul do restante do País, uma medida que foi considerada inconstitucional.

“A Constituição coloca a forma federativa de estado como cláusula pétrea. Essas cláusula não podem ser superadas nem mesmo através de consulta popular”, diz na época o professor de direito constitucional da Unibrasil Paulo Schier.

Confira a fala dos manifestantes e da PRF que garantiu o retorno da liberação total da rodovia publicada no instagram do Portal Atitude: