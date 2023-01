Por Redação

Em seu discurso, o presidente da Casa, vereador Folha (PSDB), lembrou do compromisso que os parlamentares têm ao assumirem um mandato eletivo.

“Lembrava aqui quando vossa excelência fazia o juramento, de quando em 2009, na primeira vez que fui eleito vereador de Palmas, jurei defender e lutar pelo povo de Palmas, respeitar as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica de nossa cidade e o Regimento Interno desta Casa. E hoje, com este parlamento cheio, demonstra que vossa excelência tem prestado um bom trabalho em nossa Capital. Nesse novo momento, esta Casa terá uma grande missão, pois juntamente com a nossa prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) vamos discutir e resolver os problemas de nossa cidade, temas que são importantes para alavancar nossa Capital. O nosso pensamento é convergir e lutar por dias melhores. Boa sorte e sabedoria”, desejou Folha

Por sua vez, o novo vereador de Palmas, Major Negreiros, agradeceu aos colegas de parlamento e rememorou sua história de vida. “Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os colegas deste Parlamento, em especial aos correligionários do nosso partido, o PSDB, pois hoje eu assumo esse mandato graças ao trabalho que foi realizado por todos para atingirmos a legenda de votos necessária e assegurarmos nossa representação na Casa. Hoje é um dia muito especial para mim, pois no momento em que tomei posse, este mandato marca a continuidade de um trabalho que iniciou no começo da década de 1990 quando cheguei nessa cidade. No ano de 2012, assumi meu primeiro mandato de vereador nesta Capital, e tive a oportunidade de presidir essa Casa. Tenho plena convicção que fiz um bom trabalho à frente deste Parlamento. E agora, após dois anos, estou de volta a esta Casa e o meu comprometimento é com o trabalho. Peço a Deus que ilumine os nossos passos e que as nossas decisões sejam para melhorar a vida do povo desta Capital. Obrigado a todos”, agradeceu Negreiros.

Na ocasião, participaram da solenidade o deputado eleito e diplomado Eduardo Mantoan (PSDB), o secretário municipal de governo e relações institucionais, Fabrício Viana, representando a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) e o ex-vereador e atual secretário executivo de governo Etinho Nordeste, representando o governador Wanderlei Barbosa.

Durante a sessão, foi lida a renúncia dos vereadores Moisemar Marinho (PDT) e Janad Valcari (PL), que foram eleitos para o cargo de deputado estadual. Em ato contínuo, foi convocada sessão solene para quarta-feira, 1º, às 17h, no plenário Tarcisio Machado da Fonseca, onde serão empossados como vereadores Josmundo Vila Nova (PODE) e Clayzer Magono Duarte (PDT), o Nego do Palácio.