Mais um candidato a vereador do MDB que passa a apoiar Josi e Gleydson

Agora, o reforço ao grupo vem de Marco Antônio, do MDB. Ao lado dos candidatos da Coligação Agora é a Hora, Marcão, como é conhecido, falou sobre motivos que o levaram a abrir mão do seu projeto e a apoiar Josi e Gleydson.

da redação

Mais um candidato a vereador da coligação opositora abriu mão de disputar o pleito em Gurupi para apoiar o projeto de Josi Nunes e Gleydson Nato à Prefeitura.

“Eu estou abrindo mão da minha candidatura para apoiar a Josi e o Gleydson por não compactuar, não concordar, com algumas coisas […] eu não estava me sentindo confortável”, disse ele. Outro fator decisivo para Marcão é a relação de amizade que tem com Gleydson Nato há muitos anos. “É meu amigo de sempre e para sempre”, frisou.

Mais tarde, em vídeo divulgado em suas redes sociais, Marcão falou de sua indignação frente a posicionamentos do antigo grupo ao qual pertencia, que motivaram a decisão de não mais ser candidato. “Política é o seguinte: ou você aceita calado, ou você fala; igual eu falei demais, chegaram até a me ligar dizendo: ‘você não pode falar isso, você não pode falar aquilo’, e aí não condiz comigo. Eu acho que todo mundo tem que ter os seus direitos, tem que ter as suas escolhas. Chegaram a falar para mim que se eu não falasse [o que eles queriam], nem candidato eu seria”, desabafou.

Além do seu apoio pessoal a Josi e Gleydson, Marcão traz consigo sua equipe e conclama seus apoiadores a seguirem o projeto de Josi Nunes, por entender que é o melhor para Gurupi. “Eu conto com o apoio de todos vocês”, disse, em uma fala direcionada a seus eleitores.

Na oportunidade, Josi Nunes agradeceu a confiança do emedebista. ”Nós recebemos o Marcão com muito carinho e respeito. E é assim que nós vamos tratar toda a comunidade de Gurupi, com carinho, com acolhimento, com respeito; respeitando as suas ideias, as suas posições. É assim que nós vamos administrar, com muita participação e liberdade”, garantiu.

Gleydson Nato também comemorou a decisão de Marco Antônio. “Estamos aqui recebendo nosso amigo Marcão e toda a sua equipe. Eles entenderam que o melhor projeto para Gurupi é Josi Nunes e Gleydson Nato. Marcão está abrindo mão da sua candidatura a vereador e vindo somar com a gente nesse projeto”, afirmou.

Mais apoios para Josi e Gleydson

Além de Marcão, outro nome do MBD que desembarcou da coligação opositora para apoiar Josi Nunes e Gleydson Nato foi a candidata a vereadora Ana Beatriz Cavalcante, que desistiu de sua candidatura nessa segunda-feira, 19, para declarar apoio aos candidatos da Coligação Agora é a Hora.

No último dia 15 de outubro, o presidente de honra do MDB do Tocantins, Derval de Paiva, participou de reunião promovida por Josi e Gleydson e fez questão de usar da palavra para declarar seu apoio à chapa de Josi e Gleydson.

Derval relembrou as décadas de amizade e companheirismo político no MDB ao lado da família Nunes e contou fatos históricos. Outros emedebistas que subiram ao palanque e reforçaram o coro de apoio a Josi e Gleydson foi o deputado estadual Valdemar Junior e o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho.