O presidente do Avante no Tocantins, Laurez Moreira, intensificou a agenda de reuniões e visitas políticas. Neste final de semana, Laurez se reuniu com grupos de profissionais de diversas áreas de atuação. Nos encontros, Laurez, que é pré-candidato ao Governo, discutiu os rumos do Tocantins e as ações que podem ser adotadas pela gestão Estadual para fortalecer diversos setores produtivos no Tocantins.

Laurez também fez várias reuniões políticas para consolidar a ampliação dos quadros do partido na construção de uma chapa forte para a disputa de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. “Estamos formando uma chapa muito competitiva e não tenho dúvida que elegeremos bons quadros para a consolidação de nosso projeto de desenvolvimento para o Estado”, disse.

Esta semana, Laurez permanecerá no Sul do Estado, participando de reuniões e visitando lideranças debatendo junto com a população um projeto que possa resgatar o Tocantins e leva-lo a um patamar de Estado indutor do progresso.