Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

Em encontro com religiosos na tarde desta segunda-feira (17/10), em São Paulo (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de envolver a sociedade na governança para solução dos problemas do Brasil e disse que a igreja terá papel importante no trabalho social que precisa ser feito para consertar o país.

“É preciso ter organização para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas. A fome voltou e voltou pior do que estava em 2003, pior. Ela voltou muito mais grave. Nós vamos precisar fazer muito trabalho social, e eu acho que as igrejas podem ajudar muito a gente a fazer muita coisa. Nós temos muita coisa para cuidar”, afirmou.

O ex-presidente citou como exemplo a necessidade de criar política públicas voltadas para os autistas. Segundo ele, muitas mães fazem relatos sobre falta de ajuda do Estado em casos como esses. “Nós vamos ter que criar políticas próprias para isso. E o ministro da Fazenda não pode dizer que não tem dinheiro. É papel do Estado cuidar das pessoas que efetivamente mais precisam”.