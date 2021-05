O ex-deputado Paulo Mourão (PT) esteve reunido nesta semana, em Brasília, com o ex-presidente Lula, falando do futuro do país e também do Tocantins.

por Régis Caio

No encontro estavam também a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffman e o secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira.

“Fizemos um debate altamente construtivo, tanto de opiniões em nível nacional, sobre gestão, recuperação econômica, emprego, dificuldades momentâneas que o país passa, e o que podemos fazer sobre a reconstrução do país, como em relação ao estado do Tocantins”, relatou Mourão.

Segundo o ex-deputado do Tocantins, Lula pediu empenho em um projeto em nível de Estado e que a partir da próxima semana, o PT vai dialogar com outros partidos para discutir um projeto político viável para o Tocantins.

“queremos estimular o debate político com a sociedade. Você cidadão faz parte desse projeto e é o principal foco dessas transformações. Por isso, já antecipo um convite para que possamos estar juntos debatendo em prol de um único objetivo, que é a reconstrução do Tocantins. Queremos que a política do atraso, do populismo, da falta de compromisso e seriedade na aplicação dos recursos públicos sejam página virada”, finalizou.