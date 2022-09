Share on Twitter

Por Wesley Silas

A senadora surpreendeu os eleitores tocantinenses com a manifestação de apoio do ex-presidente Lula.

“Vou precisar de gente para fazermos as mudanças que nós vamos fazer para melhorar a vida do povo brasileiro. Vocês sabem que eu tenho um candidato a governador que é o nosso companheiro Paulo Mourão que eu queira pedir votos para ele”, disse o candidato do PT.

Em seguida completou: “Eu queria pedir votos para a senadora Kátia Abreu pela lealdade que ela teve com a presidenta Dilma Rusself, quero pedir desculpa ao companheiro Vilela que é o nosso candidato ao senado e por isso eu preciso pedir a todos os petistas e a todos os eleitores que vão votar em mim, vote na Kátia Abreu para senadora”, disse o candidato a presidência da República, Lula.