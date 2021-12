Por Wesley Silas

Conforme foi noticiado em exclusividade pelo Portal Atitude, o juiz Eleitoral, Lauro Augusto Maia determinou o arquivamento do processo que deu origem às denúncias de afastamento do governador Mauro Carlesse. Porém, em uma gravação feita em sua conta no YouTube, o médico Luciano Casto nega e disse que não teria sido ouvido no processo que teve sentença favorável ao governador afastado, Mauro Carlesse.

“Eu nunca fiz denúncia na Justiça Eleitoral, tão pouco fui ouvido e nem sabia que tinha processo lá. Se o juiz aquivou, sem supostamente ouvir o denunciante é, no mínimo um pouco suspeito”, disse.

Confira a íntegra do vídeo postado pelo médico: