Por Wesley Silas

Neste sábado o senador Eduardo Gomes (PL) esteve com o ex-prefeito de Porto Nacional e pré-candidato a deputado estadual Joaquim Maia (PL), botando a prosa em dia e acertando as estratégias para as próximas eleições.

segundo Gomes as conversas tiveram o “objetivo de eleger o pré-candidato a governador Ronaldo Dimas, a pré-candidata ao senado Professora Dorinha é uma grande bancada de deputados estaduais e federais. O otimismo é geral”, disse.