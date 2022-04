por Wesley Silas

Na semana passada o governador Wanderlei Barbosa esteve em Aliança do Tocantins situada a 50 km de Gurupi e mesmo com dificuldade de se fortalecer na região sul e sudeste, muitos pré-candidatos a deputados estadual sequer foram convidados, a não ser o suplente de deputado estadual e pré-candidato, Gutierres Torquato (PDT) ligado ao ex-prefeito Laurez Moreira (PDT) e Eduardo Fortes (PSD), ligado ao empresário Oswaldo Stival (PSB). Ignorar “parceiros” que poderão abrir caminho numa eleição concorridíssima que caminha para ser mostra a falta de um bom articulador político e tem ainda um agravante de não fazer questão da presença de jornalistas da região sul em seus eventos, coisa que nunca aconteceu nos 33 anos de história do Tocantins. Outro exemplo é a dificuldade dos veículos de comunicação conseguir informações sobre as ações que envolvem a região envolvendo o interesse coletivos como a pavimentação da TO-365 que liga a BR-153 ao Trevo da Praia – obra paralisada desde o final de 2021.

Aniversários de Dimas e Eduardo Gomes

Como visto acima, o enfraquecimento político da região sul foi escancarado na festa de aniversário conjunta do pré-candidato ao Governo do Tocantins (PL) e do senador Eduardo Gomes (PL) ocorrida em um restaurante em Brasília na quinta-feira, 28. Os dois celebraram seus 56 e 61 anos, respectivamente. Além dos badalados discursos, a festa comprovou, cabalmente, que as lideranças da região sul estão nas margens do processo eleitoral deste ano. O evento que contou com a cobertura, após convite, de veículos de comunicação de Palmas e Araguaína, não só a imprensa do sul foi ignorada, mas também a falta da presença de lideranças do sul como o pré-candidato ao governo, o ex-prefeito Laurez Moreira (PDT), além de outras lideranças que sequer são citadas nas chapas majoritária e, assim não tiveram suas ausências percebidas no palanque, como não aconteceu com a prefeita da Palmas, Cinhia Ribeiro (PSDB).

Além da falta da presença do ex-prefeito de Gurupi e de outras lideranças com poder de se projetar nas eleições deste ano, o evento de Brasília deixou claro e mostrou como caminhará a disputa eleitoral deste ano onde os protagonistas estão concentrados nos colégios eleitorais da regiões centro (Palmas e Porto), Vale do Araguaia (Paraíso do Tocantins) e Norte (Araguaína e Bico do Papagaio) representadas pelo líderes consolidados como o pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas (PL), o senador Irajá Abreu (PSD), o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, os pré-candidatos a senador Ataídes Oliveira e Professora Dorinha, o pré-candidato a governador Osires Damaso (PSC), o ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e, até mesmo o técnico de futebol e neófito da política tocantinenses, Vanderlei Luxemburgo.

Nestas pontuações, emergem o debate para o fortalecimento político por meio da eleição para deputado estadual, pois caminha para eleger pelo menos dois ou três, e assim possa iniciar a pavimentação da construção de novos nomes competitivos com jovens puxadores de votos para sair da dependência das sobras do quociente eleitoral.