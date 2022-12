da redação

A medida é de 30 de novembro, mas foi publicada somente nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU). Dessa forma, o atual chefe do Executivo terá direito a receber “proventos correspondentes a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional”. O salário de um deputado federal é de R$ 33.763.

Bolsonaro também será presidente de honra de seu partido, o PL, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando deixa o comando do Palácio do Planalto. De acordo com o comandante da legenda, a ideia é construir uma estrutura para o político nas dependências do edifício da sigla em Brasília. Não há, ainda, valores da remuneração do atual chefe do Executivo federal em seu novo cargo.