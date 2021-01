por Wesley Silas

“Desta forma, a escolha da candidatura do partido está entre a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MS), e o líder da sigla, Eduardo Braga (AM). A ideia é definir o nome até o fim desta semana”, escreveu o jornalista Lauriberto Pompeu do site Congresso em Foco.

O Congresso em Foco considerou que “as desistências dos senadores governistas acontecem após o presidente Jair Bolsonaro confirmar que apoia o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) como sucessor de Davi Alcolumbre (DEM-AP). A candidatura do mineiro é articulada pelo atual presidente do Senado e conta com o apoio do PSD (11 senadores), Pros (3) e Republicanos (3)”.