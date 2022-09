por Redação

O governador Wanderlei agradeceu a comunidade do Bico do Papagaio por todo apoio. “Foi uma noite linda aqui em Araguatins, o Bico do Papagaio inteiro presente, eu quero agradecer a esse povo maravilhoso que me acolheu tão bem, que ouviu tanto a mim quanto os nossos companheiros, o nosso vice-governador, Laurez, a nossa senadora, Professora Dorinha, foi uma grande alegria”, declarou.

A Professora Dorinha, candidata ao senado, afirmou que está firme no seu propósito, juntamente com o governador Wanderlei e seu vice Laurez, e que juntos irão trabalhar para revolucionar o Tocantins.

“A professora Dorinha está preparada para chegar ao senado. Eu só tenho o meu voto, e preciso do voto de vocês e do apoio de cada um de vocês. Quero ser parceira do nosso governador, quero ajudar o Tocantins, os nossos prefeitos e prefeitas, quero ajudar a educação, quero trabalhar pelo meu estado. Quero pedir com humildade, o apoio de cada um dos tocantinenses, para mostrar que o senado pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou trazer o senado para perto de cada um de vocês, com muito recurso e muito trabalho”, afirmou.

O candidato a vice, Laurez Moreira, em sua fala, ressaltou o trabalho que vem sendo desempenhado pelo governador Wanderlei e o que querem fazer pelo estado.

“O nosso governador Wanderlei sabe que é importante cuidar da infraestrutura do nosso estado e tem feito isso nesses dez meses de governo. Ele tem a preocupação com a saúde, em melhorar a educação, em valorizar o servidor e dar condição de trabalho digno; ele sabe que é importante valorizar a cultura; sabe da importância de preservar o meio ambiente; ele sabe também que precisa dar apoio para as nossas universidades desenvolverem a ciência e tecnologia, para gerar emprego para a nossa gente; cuidar do esporte, masculino e feminino. Nós precisamos de um governador que tenha preocupação com a segurança pública. Ele sabe que o estado do Tocantins é o estado do agronegócio forte, da pecuária e agricultura pujante, e sabe que nós precisamos transformar os grãos produzidos no Tocantins, a nossa soja e milho, em emprego para a nossa gente, trazendo as agroindústrias para dar emprego, para melhorar o dia a dia da nossa juventude, para que os pais e mães de família não tenham a preocupação com o futuro dos seus filhos. Ele quer que o nosso Tocantins seja próspero e que possa dar oportunidades, é esse o governo que nós sonhamos para o Tocantins, um governo que preocupa com todas as áreas, e principalmente com a melhoria da vida da nossa gente”, declarou Laurez, que também pediu o apoio da comunidade para a candidata ao senado.

“Para o senado nós temos a melhor candidata, eu tive o prazer de ser deputado federal junto com a Dorinha, e lá na Câmara Federal são 513 deputados, a Dorinha é uma das mais respeitadas, principalmente quando se trata de educação, porque ela conhece com profundidade a educação do nosso país. Eu tenho certeza, pois vi e acompanhei de perto o seu trabalho, demonstrando a sua competência e é isso que nós temos que fazer, eleger uma senadora comprometida com a nossa gente”, concluiu.

Diversas lideranças e apoiadores participaram do evento, dentre eles, o empresário Edson Tabocão.

A chapa União pelo Tocantins segue cumprindo agenda por todo o Tocantins e nesta sexta, 23, estará nos municípios de Araguaçu, Sandolândia e Formoso do Araguaia.