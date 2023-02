Por Redação

Na última quarta-feira, 8, Pedro Messias, que vem se destacando no cenário político de Gurupi, acompanhou a agenda do Governo do Estado em Dueré, Gurupi e Formoso do Tocantins, ao lado do Vice-governador Laurez Moreira e do deputado estadual Gutierres Torquato.

O jovem líder, que coordenou a campanha do deputado Gutierres Torquato, vem mostrando empenhado e é um dos nomes para se guardar no cenário Politico atual.

Pedro Messias é um empreendedor, de apenas 21 anos, nascido e criado em Gurupi, tem a política no sangue, com raízes representada pelo seu avô Nelson Morais, então vereador nos anos de 1992 a 2000.