por Redação

Na tarde desta segunda-feira, 12, em Palmas, o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a candidata ao Senado Professora Dorinha (UB), estiveram reunidos com as maiores lideranças do agronegócio tocantinense para anunciar o produtor rural Maurício Buffon (UB) como primeiro suplente de Dorinha.

Em busca de renovar o compromisso com o agronegócio tocantinense o Governador Wanderlei Barbosa, que conta com o apoio maciço dos produtores rurais para dar continuidade aos projetos de sua atual gestão, recebeu o apoio das principais lideranças do setor e agradeceu a Maurício Buffon por aceitar o desafio de ser o primeiro suplente ao Senado. “Eu quero agradecer a todos do agronegócio na pessoa do Maurício, que será suplente na chapa da nossa senadora Professora Dorinha,” disse o Governador.

Professora Dorinha (UB) falou sobre a importância do representante na chapa.

“Maurício representa o agronegócio e a produção de alimentos, que gera grande parte do produto interno bruto tocantinense e brasileiro. Para nós, representa uma grande vitória recebê-lo em nossa chapa, para nos ajudar na interlocução com os produtores rurais e o agronegócio do nosso Estado. Com a certeza de você traz esse olhar e esse compromisso. Vai reforçar nosso mandato e estar à disposição do homem e da mulher do campo em nossa chapa, que certamente será vitoriosa no próximo dia 2 de outubro,” declarou Dorinha.

Maurício Buffon agradeceu a confiança de ser convidado para compor a chapa de Dorinha e se comprometeu a aplicar seu conhecimento para ajudar a futura senadora a fazer um grande mandato pelo Tocantins. “Com toda a sua expertise na área de educação e o nosso conhecimento como produtor rural, faremos um grande mandato em prol do Tocantins e do povo deste Estado, junto com Governador Wanderlei Barbosa,” enfatizou.