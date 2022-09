da redação

Carvalho pondera que o Tocantins precisa de uma gestão moderna e o apoio no Senado é fundamental para o crescimento do Estado. “Tenho certeza que com Amastha ao lado do senador Eduardo Gomes, o melhor senador que o Tocantins já teve, nosso Estado tem muito a crescer. Eles vão ser campeões de emendas para o Estado. Vamos lutar para eleger Amastha porque o Tocantins precisa de Ronaldo Dimas no governo, Gomes e Amastha no senado”, ressaltou.

Os Augustinopolinos, Vanderlei Arruda que é ex-vice-prefeito da cidade, Joaci Costa, ex-vereador e Gedeão Filho, ex-secretário de Saúde, também declararam apoio a Amastha para Senador.

“Tomamos essa decisão por entendermos que ele é o mais preparado para nos representar no senado federal. Amastha foi o melhor prefeito do Brasil quando foi prefeito de Palmas. E assim como nessa oportunidade fez uma gestão inovadora de sucesso, acreditamos que assim também será como Senador da República, representando todos nós Tocantinenses”, destacou Vanderlei Arruda.

Na Capital, o vice-presidente do PL, Davi Gomes, o Davizinho, que também é uma liderança forte no meio evangélico, aderiu a campanha de Amastha. “Pelo fato de ele ter administrado bem Palmas, tenho certeza que vai ser um ótimo senador. Se ele representou bem Palmas, vai representar bem o Tocantins no Senado Federal”, declarou Davizinho, que também é aliado do senador Eduardo Gomes, do deputado federal Eli Borges e pai da candidata a deputada federal Elissama Gomes.

Mais apoios

Também estão com Amastha: Adriano Rabelo, ex-prefeito de Colinas, que assumiu a coordenação da campanha em dez municípios da região; Jairo Ribeiro, vereador em Araguatins e coordenador da campanha no Bico do Papagaio; Neide Aparecida, vice-prefeita de Filadélfia que coordena a campanha na cidade; Tonhão, vereador em Piraquê; Neguinho que assumiu a coordenação em Caseara; Paulinho ex-prefeito de Araguacema, que coordena a campanha na cidade; Darlan Pernambuco, vereador em Araguatins e coordenador na cidade; Paulo Baré vereador de Taguatinga que assumiu a coordenação na região; Sharllisvan Duarte, ex-vereador de Goiatins e coordenador da campanha na cidade; e José Cássio presidente do PSB em Esperantina.

Em Araguaína, o ex-vereador de Araguaína, Luzimar Coelho, é um dos coordenadores da campanha na cidade. Também em Araguaína, o vereador Jarbinha Abudd está firme com Amastha. Em Miranorte, Jardim é o coordenador; e em Monte do Carmo, o ex-vereador Belezinha coordena a campanha.