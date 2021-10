Share on Twitter

Grupo une advogados e advogadas da Capital, do interior e apresenta ampla diversidade; confira os nomes de todos os 77 integrantes.

da redação

Com a bandeira principal de restabelecer a moralidade na gestão da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil) e, a partir disso, ter as condições necessárias para a defesa intransigente da advocacia e da sociedade, o movimento de oposição “Vozes da Advocacia” registrou, nesta quinta-feira, 14 de outubro, a sua chapa para a disputa eleitoral da entidade. A candidata a presidente é a advogada Ester Nogueira, 59 anos.

O nome da chapa, “Ordem na Casa”, expressa a vontade da advocacia tocantinense em restabelecer a dignidade e a seriedade na OAB-TO. O número na urna eletrônica será “30”. O candidato a vice-presidente é Jander Rodrigues, 33 anos, jovem advogado com experiência classista. Ele foi procurador-geral de Defesas de Prerrogativas da OAB-TO na gestão passada.

O grupo tem uma composição completamente diversificada, unindo experiência e juventude, projetando o futuro da advocacia no Estado e valorizando aqueles que construíram a instituição nestes mais de 30 anos.

“Temos uma advocacia jovem chegando que precisa de apoio. Precisamos estar trabalhando em conjunto com as universidades, conectado a essa nova era. E também temos que ter força moral para resolver os principais problemas que atingem nossa classe. Desacreditada e com a imagem manchada, inclusive nacionalmente como está hoje, a OAB-TO fica sem condições de obter os resultados que os advogados e advogadas precisam”, pontua Ester.

A festa de lançamento está prevista para sexta-feira, 15 de outubro, às 15h50. O comitê fica na 602 sul, antiga sede do restaurante Boa Massa.

Histórico de Ester Nogueira

Ficha limpa e sem jamais ter respondido qualquer processo ético-disciplinar, Ester Nogueira tem quase quatro décadas de advocacia, já presidiu a CAATO (Caixa de Assistência ao Advogado do Tocantins) por três ocasiões e integrou diversas comissões da instituição, coordenando um trabalho modelo de diagnóstico de todo o sistema prisional do Tocantins.

Na esfera acadêmica, Ester foi aluna do primeiro ciclo da Adesg (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra), oportunidade na qual concluiu o curso de pós-graduação em Metodologia de Ensino Superior, numa parceria com a Unitins (Universidade Estadual do Tocantins). Ela também é pós-graduada em Direito Processual Penal e Direito Processual Civil.

Além disso, Ester ocupou funções públicas, estruturando o sistema socioeducativo para adolescentes infratores do Tocantins e foi a primeira superintendente do Direitos da Mulher do Estado, sempre em trabalhos relacionados à profissão.

Agora, a advogada busca ser a primeira mulher a presidir a OAB no Tocantins. Hoje, quase 50% da advocacia no Estado é feminina e, entre os mais jovens, as mulheres são maioria.

“Montamos uma chapa que respeita a diversidade da advocacia, seja nos ideais políticos, nas áreas de atuação e na pluralidade de ideias. A OAB não pode ser um projeto pessoal e nem muito menos um feudo protetor de coisas erradas de quem a dirige. Vamos restabelecer a moralidade na instituição”, reforça Ester.