Share on Twitter

Share on Facebook

Por Ascom Amastha

O candidato a deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) reforçou, nesta terça-feira, 30, seu apoio à candidatura de Carlos Amastha, que tem como primeiro suplente, o empresário Oswaldo Stival. Amastha, que é candidato a senador pelo PSB, estará em Gurupi, terra de Eduardo Fortes, nesta quarta-feira, 31, onde fará uma caminhada pela Avenida Goiás, acompanhado de Stival e Fortes.

“Estamos reforçando o nosso apoio a candidatura do Amastha juntamente com o Oswaldo Stival. São duas pessoas que realmente, a gente tem confiança e eu tenho certeza que vão gerir esse Estado com muita firmeza e muita confiança. Estamos juntos e juntos somos fortes”, declarou o candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes, uma das lideranças mais importantes de Gurupi e região.

Agenda em Gurupi

Além da caminhada pela Avenida Goiás, a partir das 15 horas, Amastha, Stival e Fortes participam a noite de reunião com as presenças da comunidade local e de lideranças.

“Nossa campanha é propositiva. Vamos conversar com os eleitores gurupienses, olho no olho, levar as nossas propostas e também ouvir suas demandas para aprimorarmos os nossos projetos que, claro, buscam melhorias para todo o Estado, mas é sempre bom ter essa participação, ouvir de perto aqueles que serão diretamente beneficiados”, destaca Amastha.

Alinhamento

Na tarde desta terça-feira, 30, Amastha reuniu-se com a equipe de campanha para discutir estratégias e organizar a logística de viagens pelo Estado. O objetivo é intensificar a agenda e discutir suas bandeiras com o maior número de eleitores, principalmente aqueles que desejam mudanças no Congresso Nacional.