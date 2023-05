da redação

Segundo a Coluna do jornalista Cleber Toledo, o líder camponês disse que Guimarães foi “criado em berço de ouro” e “eleito com os votos dos pobres”. “Faça emendas para garantir o direito dessas famílias de ter um pedaço de terra”, afirmou.

Segundo o líder do MST está havendo violação aos direitos humanos em Araguaína. “O governador Wanderlei, a pedido do agronegócio e sem autorização judicial, mandou a Polícia Militar despejar com violência um grupo de sem-terra acampado pacificamente às margens da BR-153 nas proximidade do município”, disse.

Veja o vídeo