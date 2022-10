Por Redação

O resultado deste ano o torna o deputado estadual mais bem votado da história do Tocantins e o único a ser o primeiro colocado em todos os pleitos em que participou.

Aos 33 anos e concorrendo ao terceiro mandato eletivo, Yhgor Leonardo Castro Leite, mais conhecido como Léo Barbosa, foi eleito como o mais bem votado em todas as campanhas em que entrou. Em 2016, o parlamentar foi o vereador mais bem votado de Palmas, no pleito de 2018 também esteve no topo da lista com o maior número de votos e agora fica em primeiro novamente.

Após o resultado oficial, o deputado participou da comemoração no comitê central do governador reeleito Wanderlei Barbosa (Republicanos). Ele agradeceu a todos que contribuíram para o grande resultado nas urnas e falou sobre a responsabilidade de mais uma vez representar os tocantinenses no legislativo estadual: “Fizemos uma campanha propositiva, limpa e responsável, sempre prestando contas do mandato atual e fico muito feliz em ver que tanta gente abraçou o nosso projeto novamente. Agora a responsabilidade é ainda maior e quero reafirmar o compromisso de dar o meu melhor pelo nosso Tocantins”, ressaltou.

Atuação pelo Tocantins

Em seu histórico como parlamentar, Léo apresentou diversos requerimentos e Projetos de Lei visando o desenvolvimento do Tocantins e melhorias na qualidade de vida da população. O deputado vem construindo um trabalho forte em prol do esporte, educação, estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios e na defesa das pessoas com deficiências e autismo.