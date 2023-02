Por Wesley Silas

Eleitos em chapa única, o parlamentar e os demais membros da Mesa Diretora vão comandar os trabalhos legislativos da Casa a partir do dia 1º de fevereiro de 2025 até 31 de janeiro de 2027.

Leo Barbosa é filho do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e está no segundo mandato de deputado estadual, sendo o mais votado em 2022, com 32.885 votos

Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo PSB, de Carlos Amastha

Na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), os advogados do PSB questionam a Emenda à Constituição do Estado de Tocantins (Doc. 03) nº 11/2022 que alterou o art. 15, § 3º, da Constituição Estadual antecipando em dois anos a eleição de segundo biênio para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado e defendem “a eleição de Mesa Diretora de Casa Legislativa para o 2º biênio deve ser realizada em data razoável e próxima ao início do terceiro ano da legislatura, mantendo-se a contemporaneidade entre a eleição e o respectivo mandato”

No Tocantins, o PSB é presidido pelo ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha. Ao CT, Léo Barbosa classificou a ADI como “vexatória” e lembrou que o deputado do partido, Moisemar Marinho (PSB), votou nele e assinou os documentos referentes à sessão. “Nenhum deputado reclamou, e agora que nem mandato tem quer questionar?”, disse Léo Barbosa a jornalista Cleber Toledo.

Mesa Diretora

O deputado Cleiton Cardoso (Republicanos) foi eleito 1º vice-presidente; a deputada Vanda Monteiro (UB) será a 2ª vice-presidente; o deputado Fabion Gomes (PL) ocupará a 1ª Secretaria. Os parlamentares Eduardo Mantoan (PSDB), Jair Farias (UB) e Wiston Gomes (PSD) foram eleitos, respectivamente 2º, 3º e 4º secretários, e também compuseram a chapa única.