Por Wesley Silas

A odontóloga Leila Bonagura, esposa do Deputado Estadual Eduardo do Dertins, tem como requisito básico para iniciar uma carreira política os trabalhos realizados na Associação Roda Viva com ações envolvendo as áreas de saúde , educação, social e esporte.

Leila Bonagura tem o perfil de uma pessoa de uma simples, característica ímpar no manuais dos marqueteiros e aprendeu a fazer política atuando como carro chefe nas eleições de seu esposo.

Como costuma dizer os seus aliados, Leila Bonagura é um nome que consegue agregar grupos e pessoas sem distinção e ganha força por ser esposa do líder do governo, podendo ter o aval do Governador Wanderlei Barbosa.

Como articuladora e Coordenadora das ações da Associação Roda Viva, que atende mais 500 pessoas em diversos setores da Capital da Amizade ela tem a oportunidade de conhecer os problemas sociais da cidade.

Aos eleitores fica a indagação: Seria a segunda mulher para comandar a terceira maior cidade do estado?