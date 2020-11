Lei Seca: 3 maiores cidades do estado já baixaram Portaria proibindo a venda de bebidas alcoólicas

Em Palmas, venda e comercialização estão proibidas das 18 horas deste sábado (14/11) até às 18 horas de domingo (15/11), em Araguaína no período das 21 horas do sábado (14/11) às 18h de domingo (15/11), está proibida e em Gurupi venda de bebidas alcoólicas a partir das 00h dia 15 de novembro até às 18 horas. Confira como ficou nas 33 zonas eleitorais do Tocantins como as dos municípios de Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Miracema do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Filadélfia, Xambioá, Cristalândia, Alvorada, Formoso do Araguaia, Pedro Afonso e Miranorte.

por Redação

A partir das 18 horas deste sábado (14/11) até às 18 horas de domingo (15/11), está proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no município de Palmas. De acordo com a Portaria 769/2020, expedida pelo juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, Lauro Augusto Moreira Maia, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em eleições anteriores demonstrou eficácia na redução do número de ocorrências registradas no município e na contenção de distúrbios nos locais de votação.

Na 1ª e 34ª Zona Eleitoral de Araguaína, a Portaria nº 744/2020 vale para os municípios de Araguaína, Aragominas, Carmolândia, Muricilândia e Santa Fé do Araguaia. A comercialização, venda, entrega ou fornecimento gratuito de bebidas alcoólicas, no período das 21 horas do sábado (14/11) às 18h de domingo (15/11), está proibida.

Já na 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, a Portaria nº 736/2020 abrange os municípios de Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins e Gurupi. Nas cinco cidades está proibida a venda de bebidas alcoólicas no dia 15 de novembro até às 18 horas. O documento define ainda que os estabelecimentos comerciais poderão abrir normalmente, sendo proibida apenas a venda de bebidas alcoólicas.

Zonas Eleitorais

Está proibida ainda a venda de bebidas alcoólicas nas seguintes zonas eleitorais. Confira na tabela abaixo: