Por Wesley Silas

“Eu tenho dito que eu só vou definir a questão da eleição aqui de Gurupi no próximo ano porque este ano é de trabalho e de organizar as coisas. No próximo ano vamos definir o processo político e, evidente, depois de reunir o grupo todo, ver o que a população tá querendo o qual o nome que a população quer que administra a cidade de Gurupi”, disse o vice-governador em entrevista ao Repórter Alessandro Pires do Programa Revista 104 da Nova FM.

Em seguida o jornalista tentou tirar do vice-governador uma avaliação sobre a gestão da prefeita Josi Nunes, mas ele desviou o assunto.

“Olha eu tenho ajudado e sempre digo que quando alguém me procura na questão de administração dos prefeitos, principalmente de Gurupi, quem tem que fazer análise é a população, são os jornalistas e eu estou para ajudar e o que tem dependido de mim eu tenho procurado ajuda”, disse.

Avaliação

O vice-governador fez questão de comentar a boa avaliação do governador Wanderlei Barbosa e sobre o crescimento econômico do Estado.

“É um estado novo, mas de 2020 a 2022 nós fomos o segundo estado que mais cresceu no Brasil e só perdemos em termo proporcional para o Mato Grosso do Sul e isso dá muita alegria e o prazer da certeza de que nós estamos no caminho certo”, disse o Laurez ao fazer questão de mostrar o respeito recíproco entre o governador e o vice, destacando o seu limite.

Obras que perturbam

Segundo o vice-governador a demora da conclusão do Hospital Geral de Gurupi e da TO-242 são obras que o tem perturbado.

“A TO-365 e Hospital Geral de Gurupi são duas obras que me perturbam muito porque eu sou de Gurupi e tenho grande interesse que elas aconteçam. O governador sabe que este hospital tem recurso de quando eu era deputado federal no ano de 2012 e é uma obra com licitação mal feita e, agora mesmo, teve que licitar a parte de eletrificação”, disse.

Destacou a representação dos deputados Eduardo do Dertins, Eduardo Fortes e Gutieres Torquato. “Graças a Deus recuperamos a representação do parlamento e elegemos mais dois deputados. É muito importante a região ter seus representantes porque são os deputados que colocam os orçamentos”, disse.