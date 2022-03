por Wesley Silas

A última semana que marca o fechamento da janela partidária, na qual os deputados podem trocar de partido sem sofrer qualquer sanção e os partidos buscam nomes capazes de atingir o quociente eleitoral, o PDT liderado pelo ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira irá apostar em nomes experientes na política municipal e regional.

“Na próxima sexta-feira, 01, vamos ter a filiação, exclusiva, do Dr. Maurício Nauar às 19h em minha casa localizada na Rua 19. Depois vamos anunciar outros nomes como a do Soró e do Gutierres”, disse Laurez. Segundo ele a filiação será voltada aos líderes de Gurupi. “Iremos fazer um movimento gurupiense sem a presença de lideranças estadual”.

“Não é porque a pessoa esteja em outro partido que eu seja adversário”

O prefeito defendeu que não houve distanciamento entre o seu grupo com os grupos Stival, Amastha e Abreu, após ter caminhados juntos nas eleições estaduais de 2018 e na municipais de 2020.

“Não é hora de disputa e nós vamos combinar com quem vamos estar juntos é no mês de julho, agora é hora de cada partido se organizar. Tenho um bom relacionamento com todos e são meus amigos, mas agora é hora de cada qual se fortalecer montar o seu partido. É isso que nós estamos fazendo e não é porque a pessoa esteja em outro partido que eu seja adversário”.

Organizar o PDT no Tocantins

Segundo o Laurez, ele assumiu o PDT no Tocantins com a missão de organizar a agremiação em todo Estado, principalmente em Gurupi, para viabilizar as candidaturas proporcionais e majoritária com o seu nome como pré-candidato ao governo do Tocantins.

“Vamos ter um número bom de candidatos, inclusive em Gurupi porque não podemos ter só um candidato em Gurupi, mas devemos ter vários porque a cidade é importante, a região sul é importante e vamos ajudar todos que estiverem juntos. Essa é a nossa ideia de não ter exclusividade em lugar nenhum, até porque a minha candidatura é majoritária ao governo do Estado e eu não posso ser um candidato só. O partido vai ter vários candidatos e, com certeza, vamos ter outras pessoas [partidos] nos apoiando”, disse.

Segundo Laurez os nomes que deverão disputar pelo PDT só serão divulgados após o termino do prazo de filiação.

“Eu pretendo colocar todos que queiram se candidatar no partido. Eu sou um homem democrático e respeito a todos. Estamos abertos até o dia 02 e só vou ver quem são os candidatos pelo partido depois deste dia. Eu não aceito ninguém proibir candidatura dentro do partido e quem quiser candidatar, o PDT é um partido democrático e entende que todos têm o direito de colocar o seu nome”, explicou.

Candidatura do deputado Gutierres

Em em meio às especulações e dúvidas sobre qual o cargo que o deputado Gutierres Torquato irá pleitear, Laurez afirmou que será como pré-candidato a deputado estadual.

“O Gutierres é também candidato a Estadual. Hoje o PDT tem 25 candidatos a deputado estadual e tem também o limite máximo de pré-candidatos a deputado federal que são 09. O partido está organizado no Estado para enfrentar as eleições”.

Quando os aos nomes dos pré-candidatos a federal ele disse: “Eu só quero adiantar os nomes depois do prazo da filiação que é depois do dia 02 quando vamos soltar a relação dos pré-candidatos. Porque todo mundo quer levar as pessoas para seus partidos e, por cautela, é bom a gente manter uma certa reserva sobre os nomes”, arrematou.