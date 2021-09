O presidente nacional do Avante, Luis Tibé vem ao Tocantins para participar da cerimônia e abonar pessoalmente a ficha de filiação de Laurez ao Avante Tocantins.

“A cada dia os quadros políticos do Avante têm melhorado e tenho a convicção de que com a chegada de Laurez Moreira, e sua condução da sigla no estado do Tocantins teremos excelentes resultados nas próximas eleições. Desejo as boas-vindas e sucesso. Avante Tocantins!”, disse o presidente nacional do Avante, Luis Tibé.

Para Laurez, será o começo de uma nova trajetória, reforçando seu compromisso com o bem das pessoas e com o desenvolvimento do Tocantins. “Daremos início a um novo caminho, que será construído com a participação de todos. Quero continuar rodando pelo nosso Estado, visitando os municípios e conversando com as pessoas para que possamos construir juntos um projeto que tenha a identidade do povo tocantinense”, disse Laurez.

Histórico Laurez Moreira

Laurez Moreira é um legítimo tocantinense. Nascido em Dueré em 1957, filho de pai garimpeiro e mãe dona-de-casa, Laurez teve contato com a política ainda menino. Seu pai, Juarez Rodrigues Moreira foi vereador e prefeito da cidade Dueré, na década de 1970. Quando jovem participou do movimento estudantil e em 1980 resolveu se candidatar a vereador em sua cidade natal. Eleito e reeleito vereador, Laurez teve a confirmação nesta época de sua vocação para a política.

Em 1994, enfrentou e venceu a eleição para deputado estadual, sendo o primeiro de sua cidade a ocupar o cargo, no qual ficou por três mandatos.

Na eleição de 2006, Laurez avança, sendo eleito deputado federal, cargo do qual foi reeleito em 2010. Parlamentar experiente, Laurez decide concorrer à eleição para prefeito de Gurupi em 2012 e venceu.

Com a vitória, Laurez deixa o cargo de deputado federal para assumir a prefeitura de Gurupi, onde ficou por dois mandatos. Implantou uma gestão competente no município, realizando grandes obras e garantindo o desenvolvimento de Gurupi.

Seu espírito público, fez com que implantasse uma gestão que agregasse a realização de grandes obras estruturantes, com o desenvolvimento social e humano. O atendimento à saúde foi referência. A educação foi premiada nacionalmente. Houve crescimento no número de empregos. A economia se fortaleceu e atraiu novas empresas. Laurez recebeu o prêmio nacional de Prefeito Empreendedor do Sebrae. A cidade tomou o rumo do progresso.

Ao final do seu segundo mandato como prefeito, Laurez deixou a prefeitura com um índice de aprovação de 95%, entrando para a história como o melhor prefeito que a cidade já teve.

Em quase 40 anos de vida pública, Laurez não teve seu nome envolvido em nenhum escândalo político. Diante de uma vida dedicada à política e com o compromisso público, Laurez se vê diante de um novo desafio – disputar o Governo do Estado em 2022. Sua experiência, honestidade, competência e proximidade com o povo são suas maiores virtudes que o credencia a ocupar o Governo e fazer uma verdadeira transformação no Tocantins, levando o Estado a ser referência de boa gestão e de cuidado com as pessoas.