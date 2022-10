Por Wesley Silas

Natural de Gurpi o Pe. Wesley Borges Fernandes foi pároco da Paróqui Senhor do Bomfim e Aurora do Tocantins. Em nota de pesar o Vice-governador eleito, Laurez Moreira, a prefeita Josi Nunes, a Universidade de Gurupi (UNIRG), a Paróquia Catedral Nossa Sra. das Mercês de Porto Nacional representada pelo Bispo Dom Romualdo Matias, pelo pároco Pe. Eldinei Carneiro e pelo vigário Pe. Rafael Ferreira e a Paróquia Santo Antônio de Gurupi representada pelo Pe. Deusimar Correia Dias, pelos Vigários Juarez Gomes da Silva e pelo Pe. Vilmário Soares Lustosa manifestaram profundo pesar pelo falecimento do Pe. Wesley Borges Fernandes.

Nota de Pesar

Lamento profundamente o falecimento do Padre Wesley Borges Fernandes, ocorrido nesta segunda-feira, 17.

O Pe. Wesley era natural de Gurupi, foi pároco na Paróquia do Senhor do Bonfim, em Aurora do Tocantins, e também foi diretor do colégio estadual da cidade.

Rogo a Deus o consolo aos corações dos familiares e amigos que, certamente, sentem a partida do Pe. Wesley. A todos os meus sinceros sentimentos.

Laurez Moreira

Vice-governador eleito

