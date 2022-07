Por Wesley Silas

O presidente do PDT no Tocantins, Laurez Moreira embarca, na manhã desta terça-feira, 19, para Brasília, onde irá se reunir com o presidente do PDT Nacional, Carlos Lupi, para tratar de assuntos relacionados às pré-candidaturas da chapa proporcional no Tocantins e ao projeto de governo no estado. No Tocantins é certa a formação de uma chapa para deputado estadual e, até o momento, a agremiação não sinalizou a formação de uma chapa com candidatos a deputado federal. Enquanto, Laurez deve formalizar no próximo dia 27 o seu nome como vice na chapa do Governador Wanderlei Barbosa.

Na quarta, 20, participa da Convenção Nacional do partido que será realizada a partir das 15h, na sede do partido.

Entre os pontos a serem discutidos e deliberados nesta Convenção Nacional, destacam-se: a decisão acerca da escolha dos candidatos do PDT a presidente e vice-presidente da República do Brasil — o nome do pré-candidato Ciro Gomes será ratificado como o candidato da legenda trabalhista ao Palácio do Planalto — e as coligações partidárias a serem firmadas para o pleito de 2022, além de assuntos gerais relativos à conjuntura política do País.