por Redação

O prédio com cerca de 9.000², será construído no Parque Filó Moreira, instalado em uma área adquirida durante a gestão Laurez, para a formação de um centro administrativo, abrigando diversos órgãos. Atualmente, no Filó Moreira está instalado e em funcionamento o Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais de Gurupi (GurupiPrev) e estão em construção a nova sede da Câmara Municipal, do Sesc e do Ministério Público.

“Sempre acreditei que, com planejamento e uma gestão eficiente, é possível construir projetos e realizá-los. Por isso, volto aqui no Parque Filó Moreira e reafirmo minha satisfação em acompanhar a construção de todas essas obras viabilizadas durante minha gestão como prefeito. Hoje estou muito feliz em presenciar a assinatura da ordem de serviço de mais uma obra, a construção do Fórum de Gurupi, mais um projeto que se transforma em resultado positivo para a cidade. Parabéns ao Poder Judiciário”, disse Laurez Moreira.

O deputado estadual, Gutierres Torquato também comemorou e considerou que lançamento da construção da pedra fundamental do novo fórum de Gurupi, marca um momento histórico do judiciário na região sul.

“É com muita felicidade que participamos de mais um momento importante para o desenvolvimento de Gurupi”, disse.

O Parque Filó Moreira ainda aguarda a construção de obras, como a da Defensoria Pública (DPE), do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Justiça Federal (JF) e do Ministério Público Federal (MPF), que estão previstas desde a assinatura do termo de doação da área.