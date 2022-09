Por Redação

A iniciativa oferece tratamento especializado utilizando os cavalos como ferramenta para estimular o desenvolvimento das crianças com Transtorno Espectro Autista (TEA).

Presidente da Associação Protetora dos Autistas de Gurupi (Asparg), Thais Farias apoia a reeleição de Vicentinho Júnior. Ela garante que o candidato dispensa apresentações.

“Vicentinho é pai e entende a importância da inclusão social, de investir em inclusão social. Não vou falar que ele vai fazer, porque ele já fez. Ver seu filho que não falava conseguir balbuciar as primeiras palavras graças a um tratamento com cavalos não tem preço”, relatou a mãe TEA durante a reunião de apoio a candidatura de Vicentinho Júnior.

Esta sensibilidade e trabalho do parlamentar levou também a advogada e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, a buscar uma parceria com o candidato a deputado federal. Candidata a deputada estadual pelo Republicanos, Rosa do Anjo Azul tem como causa as pessoas com deficiência, mais cidadania, inclusão, acessibilidade e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. “Ela garante que trabalhará para que ao lado de Vicentinho Júnior possam expandir o projeto de Equoterapia para atender os autistas e beneficiar todas as famílias tocantinenses”.

Em seu discurso, o candidato contou como conheceu a ANDE Brasil. Segundo ele foi um amor à primeira vista.

“Um amigo paraibano que sabe que eu gosto de cavalos me levou pra conhecer o projeto e o que eu escuto hoje, dito por tantas mães, são relatos idênticos aos que eu ouvi no meu primeiro dia quando conheci o projeto, pessoas que sabem da importância de pequenas que são grandes conquistas num processo de desenvolvimento. Tivemos o apoio do Marcelo da Premix que cedeu a área e hoje acontece um trabalho magnífico em Gurupi que logo, logo, com o apoio do Governo do Estado estaremos expandindo para o Tocantins”, pontuou.

Prestação de Contas

Vicentinho Júnior destacou a felicidade de voltar a Gurupi e poder falar de projetos apresentados e defendidos por ele na Câmara dos Deputados que beneficiaram às pessoas do Tocantins e do Brasil como é o caso da PEC 304/2017 que regulamentou a Vaquejada como prática esportiva e cultural do País. Outro ponto foi a mudança na legislação que ampliou a altura das gaiolas dos caminhões que transportam animais vivos, que passou de 440 cm para 470 cm para adequar a necessidade e realidade dos trabalhadores brasileiros.

Vice-governador

O candidato a vice-governador agradeceu a Vicentinho Júnior pela parceria enquanto esteve à frente da prefeitura de Gurupi, que nunca mediu esforços para atender as demandas do município, reafirmou o seu compromisso em trabalhar juntos pelo desenvolvimento do Estado, principalmente quanto à infraestrutura das rodovias e pediu aos gurupienses o voto de confiança para o candidato.