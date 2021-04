O ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira e o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas, se reuniram na manhã desta quarta-feira, 28, em Araguaína. Ambos têm seus nomes como pré-candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2022 e se encontraram para tratar do futuro.

da redação

“Nós dois temos a mesma preocupação com a situação atual do Tocantins. Estamos vendo o quanto a população tem sofrido com os erros desse Governo que está aí. É preciso um projeto que realmente cuide das pessoas, que se preocupe em melhorar a qualidade de vida dos tocantinenses. Eu em Gurupi e Dimas em Araguaína fizemos administrações inovadoras, competentes e que realmente pensaram no bem das pessoas e entendemos que é o momento de contribuirmos ainda mais com nosso Tocantins”, avaliou Laurez Moreira.

A visita a Araguaína e demais cidades do Norte do Estado faz parte de um projeto idealizado por Laurez Moreira de percorrer todo o Estado. O projeto começa agora, abrindo diálogo inicialmente com líderes políticos e partidários dos 139 municípios tocantinenses. A segunda fase deste projeto começa no final deste ano, quando boa parte da população já estiver vacinada contra a Covid-19 e quando houver segurança para realizar reuniões com o público. A proposta desta fase do projeto é promover debates junto à população com a finalidade de elaborar um programa de Governo para o Estado feito pelas mãos do povo tocantinense.

“Faço política por vocação e entendo que a boa política se faz com a participação efetiva das pessoas. Por isso, quero ouvir a população e elaborar um projeto inovador que tenha o DNA do povo tocantinense, para fazer com que nosso Estado volte a crescer, tendo sempre como principal objetivo o cuidado com as pessoas”, finalizou Laurez.