Por Redação

Conforme o partido, com essa posição, Laurez fortalece ainda mais sua condição como pré-candidato ao governo do estado.

“Assumo essa grande responsabilidade com muita tranquilidade e sabendo exatamente o que precisa ser feito para tornar o partido ainda mais forte. O PDT é uma sigla que carrega uma história de lutas, de defesa dos movimentos populares e de combate aos preconceitos. No Tocantins, trabalharemos para que ela seja protagonista na construção de um grande projeto de desenvolvimento com base em uma gestão eficiente”, declarou Laurez.