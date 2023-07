Por Wesley Silas

A presença do nome do jovem Juarez Moreira Filho na divulgação do Festejo do Tucum, considerado um dos mais esperado do ano na região sul do Tocantins no município de Dueré, chamou a atenção de aliados do vice-governador Laurez Moreira que pretendem disputar uma das 17 vagas na Câmara Municipal de Gurupi. “Apenas especulação. Ele está apenas engajado no projeto do pai para o governo em 2026”, disse um dos aliados próximo ao vice-governador.

Ao Portal Atitude o deputado Gutierres Torquato foi lacônico na sua avaliação. “De verdade não estou sabendo e não ouvi falar nada sobre isso”, disse em um recorte quase monossilábico.