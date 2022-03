Por Wesley Silas

Cinco dias após voltar a defender sua pré-candidatura ao governo do Tocantins e criticar a falta de eficiência na gestão pública do Tocantins quando disse em um programa de rádio em Guaraí que o Estado “precisa é de uma boa gestão, com responsabilidade”, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), tem mostrado que continua com o pé na estrada com visita a municípios da região norte e, para fortalecer o partido, nesta segunda-feira, 14 ele anunciou a filiação do ex-senador e presidente da Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha no PDT.

Na quarta-feira, 09, o pré-candidato, que também é presidente estadual do PDT, Laurez Moreira, fez crítica a gestão estadual durante uma entrevista a um programa de rádio na cidade de Guaraí quando defendeu a necessidade de uma gestão eficiente para o Estado.

“Acredito que o que o Tocantins precisa é de uma boa gestão, com responsabilidade. É um estado com um ótimo potencial de desenvolvimento, com muitos recursos a serem explorados. E tenho certeza de que, assim como fizemos em Gurupi, teremos muito mais condições de torná-lo melhor para todos os tocantinenses”, disse Laurez.

Filiação de Leomar Quintanilha no PDT

Nesta quarta-feira, 14, Laurez anunciou que o PDT ganhou mais um nome de peso no último final de semana com anuncio da filiação do ex-senador Leomar Quintanilha e presidente da Federação Futebol de Esportes do Tocantins, Leomar Quintanilha.

Ao assinar a ficha de filiação, Leomar disse estar comprometido com o desenvolvimento do estado e totalmente empenhado no projeto do PDT, por uma gestão eficiente no Tocantins. “É preciso que nós entreguemos os destinos deste importante estado, desse valoroso povo, a pessoas que têm responsabilidade com o Tocantins. A quem tenha responsabilidade com o povo; com as crianças do nosso estado; com os cidadãos e cidadãs. A filiação ao PDT tem esse propósito, de juntar-me a um grupo que tem um compromisso permanente com o desenvolvimento e com o crescimento do Tocantins”, declarou.

Laurez ressaltou a trajetória do ex-senador e reafirmou que Leomar será uma grande força para o seu projeto.

“É com muita alegria que recebo a filiação do senador Leomar Quintanilha ao nosso PDT. É um homem que tem uma das mais belas histórias em nosso Estado. Lutou desde a sua criação, depois como deputado federal, secretário de Educação, senador por dois mandatos. Tenho certeza de que vai contribuir muito na formação de um grande projeto de desenvolvimento para o nosso querido Tocantins”, destacou Laurez.

Segundo Laurez, até o fim do mês novos nomes devem ser filiados ao partido que se prepara para atuar como protagonista nas eleições deste ano. (Com informações da assessoria do pré-candidato Laurez Moreira).