por Wesley Silas

O título da matéria mostra uma nova ressignificação do cenário político eleitoral deste ano na visão da jornalista Sandra Miranda. No olhar petardo da jornalista, os bastidores da abertura da Agrotins mostrou conversas envolvendo a formação da chapa do governador Wanderlei Barbosa que poderá ter o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira como vice e a deputada federal, Dorinha Seabra como a pré-candidata ao senado no lugar da senadora Kátia Abreu. Até então, Dorinha é um nome forte na chapa do pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas e contam com o apoio do senador Eduardo Gomes.

Irajá Abreu ao Governo

O cenário político eleitoral do Tocantins poderá passar por uma reconfiguração capaz de surpreender o eleitorado. Uma das confirmações de bastidores está na dúvida se o senador Irajá Abreu irá sair do grupo governista do Palácio Araguaia para assumir uma candidatura ao governo do Tocantins. Neste sentido, a jornalista Sandra Miranda expõe entre os motivos, o fato da rejeição da senadora Kátia Abreu pelo grupo [formado por deputados] do governador Wanderlei e o seu afago por Dorinha, assim como de deputados que cobram a fatura do impeachment que levou Carlesse a renunciar o governo e o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira que rompeu com a senadora Kátia Abreu após ele defender Dorinha ao senado no lugar da sua ex-aliada.

Carlesse ao senado

A sucessão de novos episódios que estão prestes a acontecer na política Tocantinense, também envolve o ex-governador afastado e renunciado, Mauro Carlesse como possível candidato ao senado na chapa com o deputado e pré-candidato ao governo Osires Damaso. Neste caso, Damasso terá que escolher entre os nomes do técnico Wanderlei Luxemburgo e o do ex-senador Ataídes Oliveira numa única vaga ao senado.

No patinar dos bastidores, os salto e sobressaltos prometem uma disputa hercúlea à única vaga ao governo e ao senador como nomes fortes que fazem o protagonismo da política tocantinense.