Por Wesley Silas

Segundo fontes da ala política que defende a reeleição do governador Wanderlei Barbosa, é importante levar em consideração que o valor político do ex-prefeito Laurez como candidato a vice-governador não é apenas por conta de Gurupi e região sul, mas da forma como o resto do Estado o enxerga.

Neste contexto, vale a pena considerar que Laurez Moreira é um ex-prefeito que foi eleito e reeleito com forte apoio da atual prefeita Josi Nunes (PL), teve sucesso como gestor, excepcionalmente, no segundo mandato como prefeito e agora, na eleição deste ano, o ex-prefeito funciona como um antidoto ante Mauro Carlesse – que aguarda recurso (agravo regimental) na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, luta contra impeachment na Assembleia e tentará conseguir que seus recursos sejam avaliados no STF, ou poderá renunciar o cargo de governador para concorrer uma vaga a deputado federal ou estadual e se manter na política.

O governador interino, Wanderlei Barbosa, no entanto, vem se consolidando como candidato natural ao palácio Araguaia, tem, praticamente, toda assembleia como aliada e apoio de muitos prefeitos, que o coloca em regiões estratégicas como a do norte, Centro, Sul e Sudeste do Tocantins.

Presença

Durante o evento prestigiado por dinossauros pedetistas do Tocantins, o nome de Brizola foi lembrado como professor e inspirador nas falas de João Telmo Valduga, Ângelo Agnolin e do presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins (Adetuc), Hercy Filho. Faltou apenas o pedetista Itelvino Pisone que por ‘”questões pessoais”.

João Telmo Valduga

Contou ainda com a presença do ex-senador e presidente da Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha, da vereadora Marílis Fernandes (PP) e do ex-secretário, Gutierres Torquato e lideranças indígenas e femininas.

Agora o partido tem o desafio de eleger o prefeito de Gurupi como vice do governador Wanderlei Barbosa e buscar votos para o presidenciavel, Ciro Gomes.