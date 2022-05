Laurez reafirmou seu compromisso de estar junto com a categoria em suas lutas e de ampliar as discussões pelo melhor para o Tocantins. “Tenho andado muito, conversado muito com várias categorias. É importante termos um diagnóstico claro das demandas de cada uma para que possamos propor ações em favor dos trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou Laurez.

Para a presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins, (SINSJUSTO), Maria das Dores, “é sempre importante estar em contato com pessoas públicas que possam nos auxiliar na conquista de nossas pautas”, ressaltou a presidente.

Além da presidente, Maria das Dores, estiveram presente a diretora financeira do sindicato, Hérika Mendonça Honorato e a diretora jurídica, Maria do Socorro Fernandes; a diretora financeira do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins (SINDOJUS –TO), Janete de Almeida Gomes; e o representante da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça (ASTJ), Leonardo Vogado.

Segundo Laurez, o encontro foi considerado mais um importante passo na construção de seu plano de governo, como pré-candidato ao governo do estado.