Durante evento em sua residência vários líderes políticos aliados do ex-prefeito afirmaram que irão se filiar ao Avante e alguns estarão concorrendo ao cargo de deputado estadual em 2022.

por Régis Caio

Laurez afirmou que foi uma escolha certa ir para o Avante e comandar o partido no Tocantins. “Uma decisão analisada e o partido dará todo suporte para meu plano como pré-candidato ao governo do Tocantins. Comigo vários companheiros irão me acompanhar e filiar-se ao Avante. Estamos montando um grupo forte”, relatou.

Durante o evento foi anunciado que os ex-vereadores Dr Maurício Nauar, Kita Maciel e Eduardo Fortes farão parte do partido e estarão concorrendo ao cargo de deputado estadual em 2022. Estiveram também presentes ex-secretários municipais da gestão do ex-prefeito.