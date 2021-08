Share on Twitter

Share on Facebook

A saída acontece após a direção estadual do partido, liderada pela Prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro, desautorizar a movimentação do político como pré-candidato ao governo do Tocantins.

da redação

Ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira anunciou ter solicitado no fim da tarde desta quinta-feira, 5, a desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). .

Por meio da assessoria, Laurez Moreira comentou a decisão. “Deixo o PSDB para assumir um projeto para o qual tenho me preparado durante toda minha trajetória política”, afirmou o ex-tucano, que agradeceu a “convivência amistosa” e voltou a projetar o anúncio do novo partido “em breve”.