Pré-candidato ao governo do estado, Laurez Moreira, afirmou que após sua saída do PSDB recebeu convites de partidos para se filiar, dentre eles o PSB, o qual já foi filiado. “Não abro mão de ser candidato ao governo, estou decidido no que quero”, afirmou.

por Régis Caio

Durante entrevista na Rádio Nova FM Laurez destacou que não abre mão de sua candidatura ao Palácio Araguaia em 2022. “Não há possibilidade de disputar outro cargo eletivo no ano que vem, estou decidido no que quero e vou concorrer ao governo estadual”, relatou.

O ex-prefeito de Gurupi disse ainda que após sua saída do PSDB já recebeu convites de outros partidos, inclusive do PSB, comandado hoje no estado por Carlos Amastha. “Recentemente o Amastha me convidou me oferecendo o partido para eu ser novamente o presidente estadual e consequentemente o candidato ao governo em 2022 pela sigla, mas estou analisando e logo estarei anunciando meu destino partidário”, disse.