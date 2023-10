Lagoa da Confusão: Transportador atrapalhado entrega encomenda de maconha no endereço errado e polícia prende traficante

Polícia Civil apreende mais de 1,5kg de maconha após traficante enviar entorpecente para endereço em Lagoa da Confusão e o transportador, por equívoco, trocar as encomendas. “Ocorre que o transportador, sem saber o conteúdo da encomenda, acabou trocando as caixas e enviando-a com o entorpecente para o endereço de uma dentista de Lagoa”, disse o delegado.