Por Wesley Silas

A aproximação do defensor público e ex-vereador Kita Maciel (hoje PSB) com o grupo do vice-governador Laurez Moreira (PDT) acontece após ele ter participado de fortes alianças com a prefeita Josi Nunes quando ela era deputada e os dois eram MDBista arraigado e após se tornou uma forte apoiador da candidatura de Laurez a prefeito de Gurupi nos dois mandatos que tive Dolores Nunes (MDB), mãe de Josi Nunes, como vice-prefeita e depois deixou o grupo para apoiar o grupo dos ex-prefeitos de Araguaína e de Palmas.

Três possíveis candidaturas para 2024…

Neste rascunho de formação do novo cenário estão presentes o nome do ex-senador Ataídes Oliveira que poderá disputar a prefeitura pelo MDB em um grupo independente, o grupo Stival com Eduardo Fortes (PSD), porém tem se aproximado da prefeita Josi Nunes com participação e indicação de nomes em seu governo; enquanto o grupo do vice-governador, Laurez Moreira (PDT) conta com os nomes do deputado Gutierres Torquarto (PDT), que não mostra interesse na disputa, mas tem como alternativas os nomes do Dr. Maurício Nauar (PDT) e o defensor público e ex-vereador, Kita Maciel (hoje PSB). Nas eleições passadas, Kita teve 7.093 votos em Gurupi como candidato a deputado federal, após deixar de apoiar a majoritária do governador Wanderlei e Laurez para apoiar Ronaldo Dimas (PL) e Carlos Amastha (PSB) ao Senado junto com o suplente Oswaldo Stival; mas agora retornou conversas com o vice-governador e poderá fazer uma dobradinha com o médico Maurício Nauar (PDT) que teve em Gurupi, na eleição passada como candidato a deputado estadual, 3.497 votos.

Aos poucos, os palanques estão sendo montados para que os gurupienses possam ter, pelo menos, três candidatos de peso, sendo eles a prefeita Josi que tentará naturalmente sua reeleição, Kita Maciel ou Maurício Nauar e o empresário Ataídes Oliveria.

Stand by

Porém, de novo, os nomes do vice-prefeito Gleydson Nato (PL) – órfão de grupo após ele deixar o grupo da prefeita Josi e o do resiliente advogado Walter Júnior, próximo ao ex-senador Ataídes, encontram-se como reserva. Na eleição de 2022 Nato foi o segundo deputado mais votado em Gurupi com 9,71% do total dos votos válidos (4.199) e perdeu apenas para o deputado Eduardo Fortes que obteve 24,13% dos votos válidos (10.431). Na eleição municipal de 2016, Walter Júnior e Gleydson Nato, alcançaram 19.503 votos, significando 48,58%, quando o Laurez foi reeleito a prefeito com 51,42%, representando na época 20.640 votos.