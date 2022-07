Seguindo o que estabelece a Lei Complementar Nº 64, de 18 de maio de 1990, o defensor público e professor universitário Kita Maciel se afastou dos cargos que exerce para disputar o cargo de deputado federal nas próximas eleições. O pedido de desincompatibilização aconteceu nesta semana, respeitando o prazo de três meses que antecede o pleito a ser realizado em outubro desde ano, determinado pela legislação.

da redação

O pré-candidato, filiado ao Partido Podemos, confirmou que irá disputar uma vaga na Câmara Federal depois de ouvir do povo tocantinense um pedido para fazer parte de uma renovação política no estado e que estará apoiando o pré-candidato Ronaldo Dimas (PL) ao governo do estado. “Todas as minhas ações foram na rua, perto do povo, vendo de perto os problemas que afligem a população, e não são resolvidos pelos governantes. Foram essas pessoas, que sofrem diariamente, que pediram para ser um representante delas como deputado federal”, afirmou.