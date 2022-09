Por Wesley Silas

O ex-vereador e defensor Público, Kita Maciel (Podemos) fechou a sua campanha a deputado federal em uma grande reunião na noite desta quinta-feira, 29, no Espaço Palaciu´s Real Eventos em Gurupi.

“Minha expectativa é muito grande com alternativa de mudanças e foi por isso que eu coloque o meu nome na disputa de deputado federal. Estou muito ansioso com este resultado e a cada dia que passa tem aumentado os apoios recebido como aconteceu ontem, quando a suplente de vereadora, Alice Jorge, com a sua militância, declarou apoio à nossa campanha”, disse Kita.

Segundo ele os apoios recebidos avalizam a confiança na vitória no próximo domingo.

“Tudo isso gera boas condições para que possamos alcançar a vitória porque acredito que o Podemos (partido) fará dois deputados federais. Como todos nós sabemos, o puxador de votos é o deputado federal Tiago Dimas e eu sou o segundo nome disparado nas pesquisas internas do partido e com isso temos grande chance de sermos representantes do Estado do Tocantins, de Gurupi e da região Sul. Estamos confiantes na vitória porque fizemos uma campanha muito linda, honesta, limpa e transparente. Com fé em Deus vamos colher os frutos no final da tarde do próximo domingo”, avaliou Kita Maciel.